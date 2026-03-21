70-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии

Ночью 21 марта в экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в микрорайоне Мост в Баунтовском районе. К месту происшествия выдвинулись пожарные 19-го Баунтовского отряда ГПС РБ.«К моменту приезда огнеборцев брусовой дом горел изнутри. В ходе тушения пожара в северной части дома на полу было обнаружено тело 70-летней женщины без признаков жизни», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара жилой дом выгорел изнутри на всей площади. В настоящее время причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.