Происшествия 21.03.2026 в 10:50

70-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии

В Баунтовском районе сгорел жилой дом
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Ночью 21 марта в экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в микрорайоне Мост в Баунтовском районе. К месту происшествия выдвинулись пожарные 19-го Баунтовского отряда ГПС РБ.

«К моменту приезда огнеборцев брусовой дом горел изнутри. В ходе тушения пожара в северной части дома на полу было обнаружено тело 70-летней женщины без признаков жизни», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара жилой дом выгорел изнутри на всей площади. В настоящее время причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.

Теги
пожар

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru