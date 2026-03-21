В Забайкалье полицейские обнаружили у автомобилиста 18 золотых слитков

Прокуратура Читинского района Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере).По версии следствия, в августе 2025 года мужчина незаконно приобрел на территории региона у неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 18 золотых слитков массой более 1 кг стоимостью свыше 8 млн рублей.Как сообщается в телеграмм-канале прокуратуры Забайкальского края, упаковав их в несколько сумок, мужчина решил перевезти золото на автомашине домой. Его преступные действия (покупка неофициального золота в России запрещена) пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые в ходе оперативно-профилактических мероприятий остановили машину и изъяли драгоценный металл.Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.