Происшествия 21.03.2026 в 14:54

В Забайкалье полицейские обнаружили у автомобилиста 18 золотых слитков

Житель Читы купил кило золота неустановленного происхождения и попал под суд
Текст: Иван Иванов
Фото: прокуратура Забайкальского края
Прокуратура Читинского района Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере).

По версии следствия, в августе 2025 года мужчина незаконно приобрел на территории региона у неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 18 золотых слитков массой более 1 кг стоимостью свыше 8 млн рублей.

Как сообщается в телеграмм-канале прокуратуры Забайкальского края, упаковав их в несколько сумок, мужчина решил перевезти золото на автомашине домой. Его преступные действия (покупка неофициального золота в России запрещена) пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые в ходе оперативно-профилактических мероприятий остановили машину и изъяли драгоценный металл.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Забайкалье

21.03.2026 в 14:54
70-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии
В Баунтовском районе сгорел жилой дом
21.03.2026 в 10:50
В Иркутске осудили женщин, напавших на педиатра из-за отсутствия бахил
Врач, приехавшая на вызов к ребёнку, получила несколько ударов по голове
21.03.2026 в 09:58
В Бурятии сельчанин застрелил соседа и заявил, что тот сам свел счеты с жизнью
Бытовой конфликт случился в селе Тамир
20.03.2026 в 17:16
Сенсационное ДТП произошло в Иркутской области
Впервые в аварии оказались виновными оба водителя
20.03.2026 в 16:30
