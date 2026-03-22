За сутки в Бурятии потушили пять пожаров

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Бурятии выезжали на пять возгораний. В столице республики и двух районах огнеборцы работали над ликвидацией огня.В Улан-Удэ на улице Хахалова загорелись надворные постройки. Пожарные потушили огонь на площади 24 квадратных метра. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.В Тункинском районе в селе Кырен загорелся гараж. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.Также, как уже сообщал «Номер один», в Баунтовском районе произошел пожар в частном жилом доме в селе Багдарин. Огонь охватил внутреннее пространство дома, кровлю и пристрой. После тушения в комнате на полу обнаружили тело женщины 1955 года рождения. В тушении участвовали три человека и две единицы техники Государственной противопожарной службы республики. Предварительная причина трагедии - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.Фото: МЧС Бурятии