Происшествия 22.03.2026 в 16:23

В Кабанском районе большегруз опрокинулся на федеральной трассе

Водитель «Ситрака» не учел габариты, пострадавших нет
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии перевернулся большегрузный автомобиль. Авария произошла на 209-м километре дороги, в районе села Кедровая.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Ситрак» двигался со стороны Улан-Удэ в направлении Иркутска и не учел габариты транспортного средства, после чего грузовик опрокинулся.

В результате происшествия никто не пострадал. Разлива топлива не допущено. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: «Номер один»

Теги
ДТП

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
