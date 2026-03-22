В Кабанском районе большегруз опрокинулся на федеральной трассе

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии перевернулся большегрузный автомобиль. Авария произошла на 209-м километре дороги, в районе села Кедровая.По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Ситрак» двигался со стороны Улан-Удэ в направлении Иркутска и не учел габариты транспортного средства, после чего грузовик опрокинулся.В результате происшествия никто не пострадал. Разлива топлива не допущено. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Фото: «Номер один»