В Бурятии 16-летний подросток угодил в реанимацию после ДТП

В Бурятии 16-летний подросток устроил аварию. ДТП случилось на 79-м километре трассы «Петропавловка – Гусиноозерск – Закаменск».

Юноша, находясь за рулем автомобиля «Toyota Caldina», не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Несовершеннолетнего водителя госпитализировали в реанимацию Петропавловской ЦРБ.

«Пятерых пострадавших доставили в Гусиноозерскую ЦРБ для обследования с лёгким травмами», - сообщили в группе «Джида-инфо.24/7».