Происшествия 23.03.2026 в 09:20

В Бурятии 16-летний подросток угодил в реанимацию после ДТП

Помимо юного водителя, пострадали еще пять человек
Текст: Карина Перова
В Бурятии 16-летний подросток устроил аварию. ДТП случилось на 79-м километре трассы «Петропавловка – Гусиноозерск – Закаменск».

Юноша, находясь за рулем автомобиля «Toyota Caldina», не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Несовершеннолетнего водителя госпитализировали в реанимацию Петропавловской ЦРБ.

«Пятерых пострадавших доставили в Гусиноозерскую ЦРБ для обследования с лёгким травмами», - сообщили в группе «Джида-инфо.24/7».

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
