19-летний водитель в Бурятии скрылся с места ДТП

В ночь на 21 марта в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП. Около 04:30 19-летний водитель без прав управлял автомобилем «ВАЗ-2104» и двигался по автодороге «Большой Луг — Усть-Кяхта — Хоронхой» со стороны посёлка Хоронхой.

- В районе 1 км от села Усть-Кяхта он не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги. В салоне машины находилась 20-летняя девушка, которая получила травмы и была госпитализирована, - рассказали в ГАИ республики.

В полиции также отметили, что после аварии водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был найден. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности за управление транспортным средством без прав и оставление места аварии.

