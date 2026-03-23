63-летняя женщина в Бурятии попала под колеса КАМАЗа

Смертельное ДТП произошло в минувшие выходные в Иволгинском районе. 21 марта около 14.20 часов, 63-летний водитель «КАМАЗа» сбил женщину, которая получила травмы не совместимые с жизнью.

- У дома №85 по ул. Трактовая в Сотниково, следуя со стороны Улан-Удэ, вне зоны пешеходного перехода наехал на 63-летнию женщину. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в ГАИ республики.

