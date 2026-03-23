Происшествия 23.03.2026 в 12:47

20-летний водитель в Улан-Удэ сбил пенсионера

66-летнего мужчину доставили в больницу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Об очередном наезде на пешехода рассказали в полиции Бурятии. Вчера, 22 марта в Октябрьском районе под колеса автомобиля попал пенсионер.

- Около 21.15 часов, 20-летний мужчина на аавтомобиле «Тойота Королла Спасио», следовал по ул. Забайкальская. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 66-летнего пешехода, рассказали в ГАИ республики.

В результате происшествия, пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Номер один

Теги
дтп

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru