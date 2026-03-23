Происшествия 23.03.2026 в 12:47
20-летний водитель в Улан-Удэ сбил пенсионера
66-летнего мужчину доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Об очередном наезде на пешехода рассказали в полиции Бурятии. Вчера, 22 марта в Октябрьском районе под колеса автомобиля попал пенсионер.
- Около 21.15 часов, 20-летний мужчина на аавтомобиле «Тойота Королла Спасио», следовал по ул. Забайкальская. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 66-летнего пешехода, рассказали в ГАИ республики.
В результате происшествия, пешеход получил травмы и был госпитализирован.
