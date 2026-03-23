20-летний водитель в Улан-Удэ сбил пенсионера

Об очередном наезде на пешехода рассказали в полиции Бурятии. Вчера, 22 марта в Октябрьском районе под колеса автомобиля попал пенсионер.

- Около 21.15 часов, 20-летний мужчина на аавтомобиле «Тойота Королла Спасио», следовал по ул. Забайкальская. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 66-летнего пешехода, рассказали в ГАИ республики.

В результате происшествия, пешеход получил травмы и был госпитализирован.

