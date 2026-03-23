Происшествия 23.03.2026 в 14:51

9-летнего мальчика в Улан-Удэ сбили на пешеходном переходе

Ребенок находится в больнице
Текст: Елена Кокорина
Сегодня около 12:10 на улице Комсомольской произошло ДТП с участием ребенка. 63‑летний водитель автомобиля «Тойота Филдер», двигаясь в направлении улицы Октябрьской в Удан-Удэ, сбил 9‑летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции республики.

Сотрудники ГАИ призывают водителей быть внимательными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и проявлять повышенную бдительность. Родителям рекомендуется напоминать детям правила безопасного перехода дороги и контролировать их перемещение вблизи проезжей части.

Фото: МВД РБ

 

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
