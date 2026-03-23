9-летнего мальчика в Улан-Удэ сбили на пешеходном переходе

Сегодня около 12:10 на улице Комсомольской произошло ДТП с участием ребенка. 63‑летний водитель автомобиля «Тойота Филдер», двигаясь в направлении улицы Октябрьской в Удан-Удэ, сбил 9‑летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции республики.

Сотрудники ГАИ призывают водителей быть внимательными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и проявлять повышенную бдительность. Родителям рекомендуется напоминать детям правила безопасного перехода дороги и контролировать их перемещение вблизи проезжей части.

