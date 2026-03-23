В Бурятии водитель легковушки без прав влетел в фуру

Сегодня около пяти часов утра на участке трассы Р‑258 «Байкал» возле села Ильинка Прибайкальского района Бурятии случилось смертельное ДТП. Там столкнулись иномарка и фура.

28‑летний водитель автомобиля «Toйота Карина» двигался в сторону Улан‑Удэ. На одном из участков дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезавшись в грузовик «Ситрак».

Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью – он скончался в медицинском учреждении. Установлено, что у него нет права управления транспортными средствами.

«По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в ГАИ республики.