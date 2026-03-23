Происшествия 23.03.2026 в 16:23

В котельной Бурятии до смерти забили кочегара

Убийцу уже взяли под стражу
Текст: Елена Кокорина
В Курумканском районе Бурятии местный житель обвиняется в убийстве односельчанина. Он забил его поленом после совместной попойки.

 Тело мужчины с признаками насильственной смерти – повреждениями на голове и туловище, было обнаружено 19 марта 2026 года в селе Аргада в котельной одного из местных магазинов. Рядом с ним находилось полено со следами крови. 

По подозрению в совершении данного преступления задержан односельчанин потерпевшего, давший подробные показания о произошедшем.

- По данным следствия, обвиняемый пришел к знакомому, работающему в местном магазине кочегаром. В помещении котельной они стали распивать спиртные напитки. Вечером между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый кулаками, ногами и поленом нанес работнику магазина множество ударов по голове и другим частям тела. От полученных повреждений тот скончался. Затем злоумышленник зашёл в магазин, сообщил продавцу о нахождении в котельной бездыханного тела и скрылся. Позднее его задержали по месту жительства, - рассказали в Следственном комитете республики.      

 Сейчас по уголовному делу идет следствие, направленное на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

Фото: МВД РБ

