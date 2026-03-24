Происшествия 24.03.2026 в 10:34

В Бурятии пятеро подростков на машине слетели в кювет

Иномаркой управлял 16-летний юноша
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Стали известны подробности вчерашнего ДТП в Джидинском районе Бурятии, которое случилось по вине 16-летнего водителя. Напомним, авария произошла на 79-м километре трассы «Петропавловка – Гусиноозёрск – Закаменск», юноша не справился с управлением и слетел в кювет.

В опрокинувшейся «Тойоте Калдина» также находились четверо несовершеннолетних пассажиров – 12–15 лет. Всех госпитализировали в больницы с травмами различной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

«С родителями подростков проведены профилактические беседы. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - рассказали в ГАИ республики.

Теги
ДТП ГАИ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru