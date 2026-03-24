В Бурятии пятеро подростков на машине слетели в кювет

Стали известны подробности вчерашнего ДТП в Джидинском районе Бурятии, которое случилось по вине 16-летнего водителя. Напомним, авария произошла на 79-м километре трассы «Петропавловка – Гусиноозёрск – Закаменск», юноша не справился с управлением и слетел в кювет.

В опрокинувшейся «Тойоте Калдина» также находились четверо несовершеннолетних пассажиров – 12–15 лет. Всех госпитализировали в больницы с травмами различной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

«С родителями подростков проведены профилактические беседы. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - рассказали в ГАИ республики.