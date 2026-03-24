Происшествия 24.03.2026 в 11:15

На трассе в Бурятии в покореженном кроссовере пострадали три человека

Автомобиль столкнулся с КАМАЗом
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

Сегодня около 9 часов утра случилось жуткое ДТП на участке трассы «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии.

Там столкнулись лоб в лоб КАМАЗ и автомобиль Nissan X-Trail. В аварии пострадали три пассажира кроссовера, среди них один – несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали.

В прокуратуре Прибайкальского района организовали проверку по факту произошедшего.

«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правого решения, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
