Происшествия 24.03.2026 в 11:15
На трассе в Бурятии в покореженном кроссовере пострадали три человека
Автомобиль столкнулся с КАМАЗом
Текст: Карина Перова
Сегодня около 9 часов утра случилось жуткое ДТП на участке трассы «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии.
Там столкнулись лоб в лоб КАМАЗ и автомобиль Nissan X-Trail. В аварии пострадали три пассажира кроссовера, среди них один – несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали.
В прокуратуре Прибайкальского района организовали проверку по факту произошедшего.
«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правого решения, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.
