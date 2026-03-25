Происшествия 25.03.2026 в 09:11
В Бурятии на пожаре погиб 51-летний мужчина
Трагедия произошла в Каменске
Текст: Карина Перова
Накануне в поселке Каменск Кабанского района Бурятии загорелся двухэтажный многоквартирный дом. На место выезжал личный состав 2-го Кабанского ОГПС РБ в составе семи человек и трех единиц техники.
Когда пожарные прибыли, из окна квартиры на первом этаже шел дым. Пламя могло перекинуться на соседние квартиры, но огнеборцы предотвратили дальнейшее возгорание.
Во время тушения в комнате на полу возле шкафа обнаружили тело 51-летнего мужчины без признаков жизни.
«Огонь уничтожил диван на площади 1,5 кв. м, стены и потолок комнаты сильно закопчены. В настоящее время причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.