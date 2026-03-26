Крупная авария на теплотрассе оставила больше 300 зданий в Чите без тепла

В посёлках КСК и ГРЭС в Чите случилась масштабная авария на теплотрассе, которая оставила без тепла и горячей воды 274 жилых дома, 33 социальных объекта и 73 юридических лица. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Чита.

Аварийные работы проводят специалисты ТГК-14 по переврезке теплотрассы диаметром 800 миллиметров — это почти метровая труба, являющаяся основной артерией теплоснабжения района. Такие аварии случаются не каждый день и требуют значительного времени для устранения.

Под отключением оказалась вся социальная инфраструктура, включая школы и детские сады, а также предприятия и организации, для которых отсутствие тепла создает серьезные проблемы в работе.

Мэрия Читы сообщила, что работы продолжаются, и сроки восстановления теплоснабжения будут объявлены дополнительно.

Эксперт из Улан-Удэ Владимир Афанасьев отметил, что аварии на технологическом оборудовании могут произойти в любое время, даже к концу отопительного сезона. Он добавил, что сейчас, при плюсовой температуре, последствия аварий менее критичны, чем при морозах, но риск возникновения подобных ситуаций есть и в Чите и Улан-Удэ, так как оборудование работает под давлением и находится в постоянной эксплуатации.