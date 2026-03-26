На севере Бурятии почти 3 тысячи человек остались без тепла и горячей воды

Сегодня днем в Муйском районе Бурятии ограничили подачу отопления и горячей воды из-за свища на трубопроводе ГВС. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РБ.

Центральная котельная находится на циркуляции. Без благ цивилизации в поселке Таксимо остались 195 домов (60 МКД, 135 домов частного сектора), включая 3 социально-значимых объекта. Под отключение попали почти три тысячи человек, 1307 из них – дети.

«Задействована бригада из 5 человек и 2 единицы техники. Для оценки обстановки на место происшествия выехала оперативная группа МПСГ. Земляные работы завершены, рабочие приступили к проведению сварочных работ. Ситуацию контролирует ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия», - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.