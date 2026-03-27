Происшествия 27.03.2026 в 09:06
В Бурятии семья с двумя детьми застряла в машине на льду Байкала
Их вызволили спасатели ПСП
Текст: Карина Перова
Накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии семья застряла на льду Байкала. В машине «Toyota Prado» находились двое взрослых и двое детей 11 и 6 лет.
Они направлялись на горячие источники – на турбазу «Ласковый Берег». На помощь отправились сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда.
«Выезжали на снегоходах два спасателя ПСП. Они нашли людей и доставили до турбазы. Медпомощь семье не понадобилась», - рассказали в ЕДДС района.