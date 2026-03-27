Происшествия 27.03.2026 в 15:17
«Ужасное горе, мою девочку никто не вернет»
Под Новосибирском мать обжаловала приговор мотоциклисту, насмерть сбившему ее дочь
Текст: КП-Новосибирск
Страшная авария произошла вечером 20 мая 2025 года в городе Чулым Новосибирской области. Студент местного колледжа Илья* подвозил 16-летнюю студентку Наташу на своем байке. По данным ГАИ, мотоциклист сел за руль без прав и в районе улицы Кооперативной не справился с управлением, врезавшись в «Ниссан Санни». Наташа была без шлема, она вылетела на дорогу и получила тяжелую черепно-мозговую травму.
- Мне позвонили со скорой, сказали – дочь увезли в реанимацию районной больницы в тяжелом состоянии. Врачи сразу сделали ей операцию, она впала в кому. На второй день я просила врачей перевезти дочку в областную больницу санавиацией, но сделать это было нельзя: при поднятии в воздух могло резко измениться внутричерепное давление. Дочка так и не пришла в сознание — умерла на четвертый день после аварии. Это ужасное горе, мне мою девочку никто не вернет, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Волкова.
Как говорят родные девушки, Наталья была третьим ребенком в семье, у нее были две старшие сестры и брат. Девочка занималась спортом и волонтерством, мечтала стать капитаном корабля. После школы поступила в Новосибирское речное училище на судоводителя, но потом вернулась в Чулым и перевелась учиться на повара-кондитера. Выступала в творческой группе при колледже, всего у нее накопилось более 700 грамот и медалей. А еще Наталья дважды сдавала «ГТО», получив золотой и серебряный значок.
А что же виновник аварии? Сотрудники ДПС задержали водителя мотоцикла Илью*, которому на момент ДТП было 17 лет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД лицом, не имеющим права управления ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ранее подросток не был судим, его отпустили под подписку о невыезде. По словам местных жителей, родители купили ему мотоцикл всего за две недели до ДТП.
- Он сел за руль без прав, когда ехал – выключил переднюю фару. Куда родители смотрели? Он всего пару недель за рулем был, как его вообще отпустили его кататься? На суде он сказал: «Признаю вину частично». Он ни разу не извинился передо мной, все время молчал. Сказал: «Мне стыдно», вот и все, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Волкова, мама погибшей девушки.
Чулымский районный суд вынес приговор, назначив 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. А также суд обязал виновника ДТП выплатить компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей матери погибшей девушки. Приговор не вступил в законную силу.
- Я буду подавать апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд, буду добиваться справедливости. Приговор считаю слишком мягким, буду требовать максимального наказания – до 8 лет лишения свободы, если нужно, дойду до Верховного суда РФ, - рассказала Ольга Волкова.
*Имя изменено
