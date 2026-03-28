В Бурятии возле Комы случилось массовое ДТП

Сегодня утром в трех километрах от села Кома Прибайкальского района Бурятии случилось массовое ДТП, в котором погиб один человек.

37-летний водитель «Тойоты Ипсум» ехал со стороны Улан-Удэ в направлении села Баргузин. Он не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Сузуки Грант». Находившийся рядом с машиной 55-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

Тем временем увидевший аварию 61-летний водитель автомобиля УАЗ пытался избежать столкновения, но ему не удалось.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Во время оформления ДТП в патрульный автомобиль влетел маршрутный автобус. Транспортные средства получили механические повреждения, обошлось без пострадавших.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - рассказали в ГАИ республики.