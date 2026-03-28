Происшествия 28.03.2026 в 11:36

В Бурятии возле Комы случилось массовое ДТП

Погиб один человек
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии возле Комы случилось массовое ДТП
Фото: Прибайкалье-инфо.24/7

Сегодня утром в трех километрах от села Кома Прибайкальского района Бурятии случилось массовое ДТП, в котором погиб один человек.

37-летний водитель «Тойоты Ипсум» ехал со стороны Улан-Удэ в направлении села Баргузин. Он не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Сузуки Грант». Находившийся рядом с машиной 55-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

Тем временем увидевший аварию 61-летний водитель автомобиля УАЗ пытался избежать столкновения, но ему не удалось.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Во время оформления ДТП в патрульный автомобиль влетел маршрутный автобус. Транспортные средства получили механические повреждения, обошлось без пострадавших.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - рассказали в ГАИ республики. 


Теги
ДТП ГАИ

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru