Житель Бурятии лишился машины и выплатил крупный штраф за пьяное вождение

Баунтовский районный суд вынес приговор в отношении 60-летнего жителя за совершение преступления, предусмотренного статьей «управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».В октябре 2025 года мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей за управление в состоянии алкогольного опьянения и лишили водительских прав.Однако, несмотря на административное наказание, мужчина вновь поставил под угрозу безопасность дорожного движения, сев за руль в нетрезвом состоянии.Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, в судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал.Баунтовский районный суд признан его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года.Автомобиль, принадлежащий на праве собственности подсудимому, конфискован в доход государства.Фото: архив "Номер один"