В Иркутской области подтопило 72 участка

Ситуация, связанная с угрозой для жизнедеятельности населения из-за обильного снеготаяния, сложилась в ряде районов Иркутской области. Подтоплены 72 приусадебных участка в четырех муниципальных образованиях.-В селе Хомутово Иркутского округа подтоплены 38 участков, в селе Урик - два. В Усольском районе в селе Большая Елань - 23 участка. В Эхирит-Булагатском районе в поселке Усть-Ордынский - семь участков. В Ольхонском районе в селе Еланцы - два участка, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Пожарно-спасательные подразделения МЧС России с необходимой техникой проводят работы для отвода талых вод, откачки воды с подтопленных территорий, оказывают адресную помощь. На местах работают 28 сотрудников ведомства и 15 единиц техники.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области