Происшествия 30.03.2026 в 09:18

В Бурятии в горящем доме обнаружили труп 67-летнего мужчины

Предварительно, жилище кто-то поджег
Текст: Карина Перова
Минувшей ночью в поселке Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии вспыхнул жилой дом. На тушение выезжали шесть человек личного состава и две единицы техники.

В комнате на кровати обнаружили труп 67-летнего мужчины. Дом и веранда выгорели изнутри, уничтожена кровля на 52 «квадратах».

Как сообщили в ГУ МЧС по Бурятии, предварительная причина возгорания – поджог.

«Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в результате загорания, влечет за собой уголовную ответственность», - напомнили специалисты.

