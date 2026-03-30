Происшествия 30.03.2026 в 10:12

В Улан-Удэ 3-летний малыш выпал из окна четвертого этажа

ЧП случилось на улице Лебедева
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Накануне в Улан-Удэ из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Лебедева выпал трехлетний ребенок. По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.

Выяснилось, что малыш забрался на стул, затем на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и выпал на улицу. Мать в этот момент находилась в соседней комнате.

«Ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи. Семья благополучная, на учете не состоит», - прокомментировали в МВД по Бурятии.

В ДРКБ уточнили, что ребенок поступил с черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости. Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь, состояние маленького пациента крайне тяжелое», - подчеркнули в больнице.  

Ранее «Номер один» сообщал, что в 2025 году зафиксировали 8 случаев падения детей из окон.

