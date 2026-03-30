В Бурятии потушили первый в этом сезоне лесной пожар

Вчера в Бурятии зафиксировали первый в этом сезоне лесной пожар. Возгорание на площади 21 га произошло в Закаменском районе из-за перехода огня с иных категорий земель.

На тушении работали шесть человек лесной охраны и две единицы техники. Жителям напомнили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах грозит административная ответственность.

«Мы призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Не поджигайте траву, наступает самое коварное время, пал травы может быстро перейти как в лес, так и на жилые постройки. Первый пожар побороли в первые сутки после обнаружения, благодаря грамотной работе группировки, огонь не успел перекинуться на деревья. Горела сухая травянистая растительность и лесная подстилка», - пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Напомним, за сообщения о поджигателях леса предусмотрено вознаграждение в 10 тыс. рублей. Обо всех правонарушениях можно сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44 или в ближайшее лесничество.