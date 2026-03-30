Происшествия 30.03.2026 в 10:29

В Бурятии потушили первый в этом сезоне лесной пожар

Возгорание произошло в Закаменском районе
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Вчера в Бурятии зафиксировали первый в этом сезоне лесной пожар. Возгорание на площади 21 га произошло в Закаменском районе из-за перехода огня с иных категорий земель.

На тушении работали шесть человек лесной охраны и две единицы техники. Жителям напомнили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах грозит административная ответственность.

«Мы призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Не поджигайте траву, наступает самое коварное время, пал травы может быстро перейти как в лес, так и на жилые постройки. Первый пожар побороли в первые сутки после обнаружения, благодаря грамотной работе группировки, огонь не успел перекинуться на деревья. Горела сухая травянистая растительность и лесная подстилка», - пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Напомним, за сообщения о поджигателях леса предусмотрено вознаграждение в 10 тыс. рублей. Обо всех правонарушениях можно сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44 или в ближайшее лесничество.

Теги
лесной пожар

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru