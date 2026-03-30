В Бурятии легковушка столкнулась с вагоном грузового поезда

Вчера в 22:20 в Бурятии на регулируемом железнодорожном переезде на участке «Гусиное Озеро – Селендума» легковушка столкнулась с вагоном движущегося грузового поезда.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Кроме того, удалось избежать схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры.

«На движение других поездов ситуация не повлияла», - подчеркнули в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.