В Бурятии 17-летний мотоциклист влетел в ворота дома

Вчера в Бурятии зарегистрировали 20 ДТП с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими. Днем в селе Хасурта Хоринского района в аварию угодил 17-летний водитель мотоцикла «Альфа».

Подросток, будучи пьяным, влетел в ворота дома на улице Центральная. Юношу с травмами доставили в медучреждение. Прав у него не было, а «железный конь» не зарегистрирован в установленном порядке. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

Всего накануне задержали и отстранили от права управления ТС 20 нетрезвых водителей.