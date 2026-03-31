В селе в Бурятии вандалы не пощадили памятник воинам ВОВ

В селе Илька Заиграевского района Бурятии вандалы сломали в местном парке беседку и лавочку, а также откололи плитку на постаменте памятника воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в газете «Вперед».

Фото опубликовали сегодня утром в сельской группе. Жители считают, что эти действия – дело рук молодежи. Илькинцы пообещали найти хулиганов и наказать:

«Это не должно остаться безнаказанным, моральные уроды, больше никак не назовешь»; «Ужас. Ничего святого»; «Хотелось бы посмотреть в глаза тем, кто это сделал и их родителям! Никакого стыда, морали и воспитания!».

Напомним, ответственность за вандализм наступает с 14-летнего возраста.