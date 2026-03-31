Происшествия 31.03.2026 в 11:47

В селе в Бурятии вандалы не пощадили памятник воинам ВОВ

Хулиганы набедокурили в парке Ильки
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: соцсети

В селе Илька Заиграевского района Бурятии вандалы сломали в местном парке беседку и лавочку, а также откололи плитку на постаменте памятника воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в газете «Вперед».

Фото опубликовали сегодня утром в сельской группе. Жители считают, что эти действия – дело рук молодежи. Илькинцы пообещали найти хулиганов и наказать:

«Это не должно остаться безнаказанным, моральные уроды, больше никак не назовешь»; «Ужас. Ничего святого»; «Хотелось бы посмотреть в глаза тем, кто это сделал и их родителям! Никакого стыда, морали и воспитания!».

Напомним, ответственность за вандализм наступает с 14-летнего возраста.

 

Теги
илька вандализм

Все новости

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru