В Бурятии нашли десять трупов коров в лесу

В Заиграевском районе Бурятии в лесу у села Новая Брянь устроили стихийный скотомогильник. Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», там нашли более десяти туш коров.

Очевидцы утверждают, что животных вывезли намеренно. Перед этим с трупов сняли бирки и вырезали чипы, что может указывать на попытку скрыть происхождение скота.

Обстоятельства случившегося выясняются.