Происшествия 31.03.2026 в 13:42
В Бурятии нашли десять трупов коров в лесу
Стихийный скотомогильник устроили возле Новой Бряни
Текст: Карина Перова
В Заиграевском районе Бурятии в лесу у села Новая Брянь устроили стихийный скотомогильник. Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», там нашли более десяти туш коров.
Очевидцы утверждают, что животных вывезли намеренно. Перед этим с трупов сняли бирки и вырезали чипы, что может указывать на попытку скрыть происхождение скота.
Обстоятельства случившегося выясняются.