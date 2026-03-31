Происшествия 31.03.2026 в 13:42

В Бурятии нашли десять трупов коров в лесу

Стихийный скотомогильник устроили возле Новой Бряни
Текст: Карина Перова
Фото: «Весь Улан-Удэ»

В Заиграевском районе Бурятии в лесу у села Новая Брянь устроили стихийный скотомогильник. Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», там нашли более десяти туш коров.

Очевидцы утверждают, что животных вывезли намеренно. Перед этим с трупов сняли бирки и вырезали чипы, что может указывать на попытку скрыть происхождение скота.

Обстоятельства случившегося выясняются.

