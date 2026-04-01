В Бурятии браконьера поймали во время охоты на кабана

В Кяхтинском районе инспектор Бурприроднадзора в ходе рейда выявил незаконную охоту на кабана. Браконьер добыл зверя в запрещенные для охоты сроки.

На нарушителя составили административный протокол (по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ). Вместе с ним находились ещё трое охотников, в отношении которых также завели дела об административных правонарушениях. Материалы дела передали в суд для принятия правового решения.

Мужчинам грозит штраф до 4 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия. Также они обязаны возместить ущерб за незаконную добычу дикого животного. За одного убитого самца кабана придется заплатить 90 тысяч рублей, а за самку – 150 тысяч руб.