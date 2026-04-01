Происшествия 01.04.2026 в 10:28

В Улан-Удэ 9-летний мальчик надышался дымом

В подъезде многоэтажки на Гагарина вспыхнул электрощит
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Вчера вечером на улице Гагарина в Улан-Удэ подъезд одного из многоквартирных домов окутал дым. Там вспыхнул электрощит. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 15 человек.

Огнеборцы МЧС России по лестничному маршу с помощью спецустройств спасли трех жильцов. Отравление продуктами горения получил 9-летний мальчик. Его осмотрели медики, от госпитализации пострадавший отказался.

«Предварительная причина – аварийный режим работы электросети. Всего привлекались 20 специалистов и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

