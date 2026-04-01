Происшествия 01.04.2026 в 11:26
В Бурятии водитель сбил лошадь возле дацана
ДТП случилось на трассе в Селенгинском районе
Текст: Карина Перова
Вчера вечером на трассе в Селенгинском районе Бурятии водитель автомобиля «Тойота Премио» сбил коня. Авария случилась возле Загустайского дацана.
Машина слетела в кювет, пострадавших нет, отметили в ГАИ республики. В Упрдор «Южный Байкал» добавили, что лошадь убрали сразу после оформления ДТП.
Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.