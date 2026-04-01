В Бурятии водитель сбил лошадь возле дацана

Вчера вечером на трассе в Селенгинском районе Бурятии водитель автомобиля «Тойота Премио» сбил коня. Авария случилась возле Загустайского дацана.

Машина слетела в кювет, пострадавших нет, отметили в ГАИ республики. В Упрдор «Южный Байкал» добавили, что лошадь убрали сразу после оформления ДТП.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.