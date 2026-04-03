Происшествия 03.04.2026 в 15:05
«Мама, он меня сейчас убьет»
Брошенный муж жестоко расправился с сибирячкой и ее новым парнем накануне развода
Текст: КП-Новосибирск
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске поставил точку в деле 36-летнего Кирилла Чеплыгина, осужденного за убийство бросившей его жены и ее нового парня. Как сообщает КП-Новосибирск, Кирилл и Екатерина жили в Ачинске, были вместе с 2016 года, у них родилась дочка. Со слов родных, для Екатерины брак стал несчастливым:
- Она часто ходила в синяках, — рассказывали близкие сибирячки.
Женщина подала на развод, за ней стал ухаживать 45-летний вдовец Вячеслав. Развод назначили на 19 февраля 2025 года, но Кирилл продолжал преследовать и ревновать жену, угрожал ей убийством. А утром 9 февраля 2025 года, всего за 10 дней до официального развода, он воплотил угрозы в жизнь. Когда Екатерина и ее новый парень Вячеслав выходили из квартиры на втором этаже, в подъезде их поджидал Кирилл с ножом. Заранее он проколол колеса на авто Вячеслава, чтобы не дать им уехать. По данным СКР, он напал на соперника и нанес смертельные удары ножом, Вячеслав успел выбежать во двор, но убийца нагнал его и добил. Екатерина тоже смогла выбежать во двор, Кирилл побежал за ней. Женщина успела набрать номер своей мамы, которая жила в том же доме.
- Рано утром звонок! В трубке крик Кати: «Мама, быстрей вызывай скорую и полицию, Кирилл зарезал Славу!». И через несколько секунд: «Кирилл сейчас меня убьет!». Я к окну, раскрываю, а он бежит за дочкой. «Кирилл, отойди от Кати!» — кричу я. Но он уже догнал. Я опять в крик: «Помогите!», — рассказывала КП-Красноярск Надежда Викторовна, мама убитой женщины. — Потом Кирилл заперся дома, оттуда его на скорой увезли в больницу.
Следователи возбудили уголовные дела об убийстве двух лиц с особой жестокостью и умышленном повреждении имущества. Из больницы обвиняемого отправили в СИЗО: сначала он отказался давать показания, затем стал обвинять во всем жену. Родные погибших его слова опровергают: говорят, что Кирилл не мог обеспечить семью, постоянно срывался на жене даже при маленьком ребенке.
Дело рассматривал Красноярский краевой суд. Кирилл частично признавал вину, говорил, что убил из ревности. Адвокат обвиняемого просил назначить ему 8 лет лишения свободы, прокурор запросил 19 лет 8 месяцев колонии строгого режима.
Красноярский краевой суд вменил сибиряку 19 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима и 1 год 6 месяцев ограничения свободы. Родные погибших Вячеслава и Екатерины подали иски о компенсации морального вреда, суд удовлетворил их на общую сумму более 8,8 миллионов рублей.
Осужденный обжаловал решение суда в Пятый апелляционном суд общей юрисдикции в Новосибирске.
- Прокурор запросил пожизненное заключение, адвокат осужденного просил смягчить наказание. Пятый апелляционный суд отклонил жалобу осужденного и его защитника, решение Красноярского краевого суда оставили без изменений. Иски о компенсации морального вреда удовлетворили на ту же сумму. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Буран, юрист потерпевших.
