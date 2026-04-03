В Бурятии 37-летняя водитель скончалась после наезда на дерево

Сегодня днем в Бичурском районе Бурятии случилось ДТП с участием двух маленьких детей. 37-летняя водитель позднее скончалась в больнице.

Авария произошла на 75-м километре трассы «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». Женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Тойота Витц», не справилась с управлением, из-за чего иномарка слетела с дороги и врезалась в дерево.

С ней ехали двое несовершеннолетних детей – двух и десяти лет. Женщина и старший ребенок были пристегнуты ремнями безопасности, младший находился в автокресле. Всех доставили в медучреждение, автоледи скончалась в больнице.

«Несовершеннолетние были осмотрены врачом и впоследствии отпущены домой. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку», - прокомментировали в ГАИ республики.