Происшествия 03.04.2026 в 16:09

В Улан-Удэ вспыхнуло кладбище в Загорске

Возгорание ликвидировали на 200 «квадратах»
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сегодня произошел пожар на кладбище в микрорайоне Загорск. Площадь возгорания составила 200 «квадратов».

Огонь оперативно потушили сотрудники МЧС, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий. В мэрии подчеркнули, что уборку мусора с территорий кладбищ усилят в преддверии Дня поминовения усопших, который в этом году будет 21 апреля.

«Сжигание сухой травы и мусора на кладбищах запрещено. Большинство захоронений расположены рядом с лесными массивами. Любой открытый огонь может привести к крупному природному пожару», - напомнили специалисты.

Также горожан просят утилизировать мусор и сухую траву только в специальные контейнеры.

Ранее «Номер один» сообщал, как на Южное кладбище вывезли более 30 автомобильных шин.

