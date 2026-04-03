В Улан-Удэ вспыхнуло кладбище в Загорске

В Улан-Удэ сегодня произошел пожар на кладбище в микрорайоне Загорск. Площадь возгорания составила 200 «квадратов».

Огонь оперативно потушили сотрудники МЧС, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий. В мэрии подчеркнули, что уборку мусора с территорий кладбищ усилят в преддверии Дня поминовения усопших, который в этом году будет 21 апреля.

«Сжигание сухой травы и мусора на кладбищах запрещено. Большинство захоронений расположены рядом с лесными массивами. Любой открытый огонь может привести к крупному природному пожару», - напомнили специалисты.

Также горожан просят утилизировать мусор и сухую траву только в специальные контейнеры.

