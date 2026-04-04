Происшествия 04.04.2026 в 12:23

В Кяхтинском районе Бурятии мужчина пострадал при пожаре в своем доме

68-летний хозяин выбрался из горящего здания по лестнице до приезда пожарных
Текст: Станислав Сергеев
Вечером 3 апреля в селе Ивановка Кяхтинского района загорелся двухэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило пожарным, но до их приезда 68-летний хозяин успел самостоятельно выбраться из задымленного помещения по лестнице. Мужчину с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.

На месте работали шесть огнеборцев и три единицы техники Государственной противопожарной службы республики, а также добровольная пожарная команда «Тамирское». Пожар потушили на площади 24 квадратных метра. Огонь повредил комнату на втором этаже изнутри и кровлю.

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении. МЧС России призывает жителей устанавливать в домах автономные пожарные извещатели, которые могут спасти жизнь.

Фото: МЧС Бурятии

