Происшествия 05.04.2026 в 11:38

В Бурятии начались степные пожары

Лесники ликвидировали пожар в Кяхтинском районе
Фото: РАЛХ

РАЛХ сообщает, что за минувшие сутки на территории Бурятии не зафиксировано ни одного нового лесного пожара. Недавно было потушено возгорание в Кяхтинском районе, которое охватило площадь 54 гектара. Предварительная причина — переход огня с земель иных категорий.

На борьбу с огнем было мобилизовано 48 человек: 20 сотрудников лесной охраны, 22 специалиста Авиалесоохраны Бурятии и 6 привлечённых добровольцев. Также задействовали 13 единиц лесопожарной техники.

На всей территории Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса ограничены.

Категорически запрещено использовать открытый огонь, выжигать сухую траву и разводить костры. Исключение — специально оборудованные места отдыха, информацию о которых можно уточнить в ближайшем лесничестве.

Если вы заметили возгорание или дым, немедленно сообщайте на горячую линию лесной охраны: 20-44-44.

За достоверные сведения о том, кто поджёг лес, предусмотрено денежное вознаграждение — 10 000 рублей. Обращайтесь в лесничество или по указанному телефону.

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
В Иркутске закрываются рестораны
05.04.2026 в 13:50
«Посигналь, если знаешь бурятский»
05.04.2026 в 13:37
Улан-Удэ готовится к цветочному буйству
05.04.2026 в 13:21
Читайте также
В нацпарке Бурятии поймали рысь
Она попалась на фотоловушку
05.04.2026 в 12:28
В Забайкалье вводится карантин по пастереллезу
Заболевание лечится антибиотиками
05.04.2026 в 12:02
В Кяхтинском районе Бурятии мужчина пострадал при пожаре в своем доме
68-летний хозяин выбрался из горящего здания по лестнице до приезда пожарных
04.04.2026 в 12:23
В Улан-Удэ вспыхнуло кладбище в Загорске
Возгорание ликвидировали на 200 «квадратах»
03.04.2026 в 16:09
