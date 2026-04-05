В Бурятии начались степные пожары

РАЛХ сообщает, что за минувшие сутки на территории Бурятии не зафиксировано ни одного нового лесного пожара. Недавно было потушено возгорание в Кяхтинском районе, которое охватило площадь 54 гектара. Предварительная причина — переход огня с земель иных категорий.

На борьбу с огнем было мобилизовано 48 человек: 20 сотрудников лесной охраны, 22 специалиста Авиалесоохраны Бурятии и 6 привлечённых добровольцев. Также задействовали 13 единиц лесопожарной техники.

На всей территории Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса ограничены.

Категорически запрещено использовать открытый огонь, выжигать сухую траву и разводить костры. Исключение — специально оборудованные места отдыха, информацию о которых можно уточнить в ближайшем лесничестве.

Если вы заметили возгорание или дым, немедленно сообщайте на горячую линию лесной охраны: 20-44-44.

За достоверные сведения о том, кто поджёг лес, предусмотрено денежное вознаграждение — 10 000 рублей. Обращайтесь в лесничество или по указанному телефону.