В нацпарке Бурятии поймали рысь

Фотоловушка Тункинского национального парка сделала снимок грациозной рыси — дикой кошки с коротким хвостом и выразительными глазами. Анатолий Шинкарев, государственный инспектор Зун-Муринского инспекторского лесничества, сообщает, что фотоловушка, наконец-то запечатлела крупного самца рыси, родственника кота манула.

Ученые продолжают дискутировать о том, какую функцию выполняют эти необычные «украшения». Привлечение самок: как павлиний хвост или оленьи рога, кисточки могут служить признаком силы и здоровья. Средство общения: возможно, рыси используют их для передачи сигналов друг другу. Помощь в ориентации: существует предположение, что кисточки помогают рысям улавливать звуки и чувствовать направление ветра. Индикатор доблести: по одной из гипотез, самки выбирают самых «кисточконосных» самцов, а менее удачливые особи ждут, пока их кисточки увеличатся в размерах.