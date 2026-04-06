В Бурятии водитель дал дёру после ДТП

В минувшие выходные в Бурятии случилось 27 ДТП с механическими повреждениями ТС, в том числе с пострадавшими. Так, в воскресенье ночью в аварию угодил 46-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер». Он не справился с управлением в километре от села Гонда Еравнинского района.

В результате машина опрокинулась. Травмы получила 45-летняя пассажирка иномарки. При этом автомобилист покинул место ДТП. Но сотрудникам ДПС удалось его задержать.

«Установлено, что ранее он был лишен права управления транспортным средством. От прохождения освидетельствования мужчина отказался», - рассказали в ГАИ по Бурятии.