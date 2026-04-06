Происшествия 06.04.2026 в 09:47

В Бурятии водитель дал дёру после ДТП

В опрокинувшейся иномарке пострадала пассажирка
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В минувшие выходные в Бурятии случилось 27 ДТП с механическими повреждениями ТС, в том числе с пострадавшими. Так, в воскресенье ночью в аварию угодил 46-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер». Он не справился с управлением в километре от села Гонда Еравнинского района.

В результате машина опрокинулась. Травмы получила 45-летняя пассажирка иномарки. При этом автомобилист покинул место ДТП. Но сотрудникам ДПС удалось его задержать.

«Установлено, что ранее он был лишен права управления транспортным средством. От прохождения освидетельствования мужчина отказался», - рассказали в ГАИ по Бурятии.

Теги
ДТП ГАИ

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru