Происшествия 06.04.2026 в 10:01

В Бурятии пьяный водитель влетел в грузовик

Мужчина не рассчитал дистанцию
Текст: Карина Перова
В Бурятии пьяный водитель влетел в грузовик
Вчера днем пьяный водитель устроил ДТП возле поселка Онохой Заиграевского района Бурятии. Сидящий за рулем «Тойоты Карина» 38-летний мужчина не рассчитал дистанцию и врезался в грузовик «Митсубиши Кантер», ехавший впереди. В последнем авто находился 58-летний водитель.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести», - рассказали в ГАИ республики.

За прошедшие выходные инспекторы ДПС выявили 700 нарушений ПДД, в том числе задержали и лишили прав 31 пьяного водителя.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
