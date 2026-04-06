В Бурятии пьяный водитель влетел в грузовик

Вчера днем пьяный водитель устроил ДТП возле поселка Онохой Заиграевского района Бурятии. Сидящий за рулем «Тойоты Карина» 38-летний мужчина не рассчитал дистанцию и врезался в грузовик «Митсубиши Кантер», ехавший впереди. В последнем авто находился 58-летний водитель.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести», - рассказали в ГАИ республики.

За прошедшие выходные инспекторы ДПС выявили 700 нарушений ПДД, в том числе задержали и лишили прав 31 пьяного водителя.