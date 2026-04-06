В пригороде Улан-Удэ иномарка влетела в поворачивавший грузовик

Сегодня почти в 8 часов утра в Заиграевском районе Бурятии 25-летний водитель «Митсубиши» столкнулся с грузовиком «Шанкси». Момент запечатлел видеорегистратор.

На кадрах видно, как иномарка влетела в поворачивающий налево большегруз. На место выезжала дежурная смена Улан‑Удэнской поисково‑спасательной службы – водителя легковушки пришлось деблокировать из авто.

Как сообщили в ГАИ республики, мужчину доставили в медицинское учреждение.