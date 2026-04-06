Происшествия 06.04.2026 в 16:25

Житель Бурятии убил приезжего электрика

Трагедия случилась в селе Нижний Торей
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии убили приезжего работника электросетевой компании. В преступлении обвиняют 21-летнего местного жителя. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Трагедия случилась 30 марта. У двух электриков была в селе командировка. Они употребляли спиртное, а вечером решили нагрянуть в гости к знакомой сельчанке. В доме у женщины также находился ее 21-летний племянник.

Один из гостей позднее поссорился с юношей. Последний схватил нож и нанес им работнику удар в грудную клетку, при этом клинок отломился от рукояти. Потерпевший скончался от полученных повреждений.

Фигурант позвонил местному фельдшеру и оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы. На допросе он дал следователю СК подробные показания об обстоятельствах расправы.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

