Улан-удэнец обжёг кисть, пытаясь спасти горящую надворную постройку

Накануне поздно вечером в Улан-Удэ загорелась надворная постройка в ДНТ «Труд». Огонь мог перекинуться на жилой дом. На место выдвинулись сотрудники городского пожарно‑спасательного гарнизона.

До приезда пожарных 50‑летний хозяин постройки пытался сам потушить возгорание, из-за чего обжег руку – кисть. От госпитализации пострадавший отказался.

«Возгорание ликвидировали на 140 квадратах. В тушении участвовали 25 специалистов и 7 единиц техники. Предварительная причина – неисправность отопительных печей и дымоходов», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.