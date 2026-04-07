Происшествия 07.04.2026 в 09:15
Улан-удэнец обжёг кисть, пытаясь спасти горящую надворную постройку
Пожар случился в ДНТ «Труд»
Текст: Карина Перова
Накануне поздно вечером в Улан-Удэ загорелась надворная постройка в ДНТ «Труд». Огонь мог перекинуться на жилой дом. На место выдвинулись сотрудники городского пожарно‑спасательного гарнизона.
До приезда пожарных 50‑летний хозяин постройки пытался сам потушить возгорание, из-за чего обжег руку – кисть. От госпитализации пострадавший отказался.
«Возгорание ликвидировали на 140 квадратах. В тушении участвовали 25 специалистов и 7 единиц техники. Предварительная причина – неисправность отопительных печей и дымоходов», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.