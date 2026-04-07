Происшествия 07.04.2026 в 09:15

Улан-удэнец обжёг кисть, пытаясь спасти горящую надворную постройку

Пожар случился в ДНТ «Труд»
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Накануне поздно вечером в Улан-Удэ загорелась надворная постройка в ДНТ «Труд». Огонь мог перекинуться на жилой дом. На место выдвинулись сотрудники городского пожарно‑спасательного гарнизона.

До приезда пожарных 50‑летний хозяин постройки пытался сам потушить возгорание, из-за чего обжег руку – кисть. От госпитализации пострадавший отказался.

«Возгорание ликвидировали на 140 квадратах. В тушении участвовали 25 специалистов и 7 единиц техники. Предварительная причина – неисправность отопительных печей и дымоходов», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
