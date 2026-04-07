В одном из хозяйств в Бурятии скот погиб от истощения

Недавно в соцсетях распространились кадры с тлеющими трупами коров вблизи улуса Барун-Хасурта Хоринского района Бурятии. Ветеринарный осмотр показал, что ранее скот погиб в одном из хозяйств от истощения.

Специалисты заверили, что мертвые туши сжигали на специально отведенном администрацией сельского поселения месте и под контролем специалистов госветслужбы. Это является обязательной и наиболее эффективной процедурой.

«Понимаем, что после событий в Новосибирской области жители стали более внимательно относиться к таким фактам, однако поводов для беспокойства нет. Массового уничтожения здоровых животных в республике не планируется», - прокомментировали в Управлении ветеринарии Бурятии.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали фейковый указ о массовом уничтожении 10 тысяч голов скота. В липовом документе стоит якобы подпись главы республики.

Владельцам скота необходимо своевременно сообщать о падеже сельхозживотных. Горячая линия Управления ветеринарии: 8(3012) 36-20-22.