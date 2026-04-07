Происшествия 07.04.2026 в 09:38

В одном из хозяйств в Бурятии скот погиб от истощения

Недавно очевидцы обнаружили место сожжения трупов
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: Весь Улан-Удэ

Недавно в соцсетях распространились кадры с тлеющими трупами коров вблизи улуса Барун-Хасурта Хоринского района Бурятии. Ветеринарный осмотр показал, что ранее скот погиб в одном из хозяйств от истощения.

Специалисты заверили, что мертвые туши сжигали на специально отведенном администрацией сельского поселения месте и под контролем специалистов госветслужбы. Это является обязательной и наиболее эффективной процедурой.

«Понимаем, что после событий в Новосибирской области жители стали более внимательно относиться к таким фактам, однако поводов для беспокойства нет. Массового уничтожения здоровых животных в республике не планируется», - прокомментировали в Управлении ветеринарии Бурятии.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали фейковый указ о массовом уничтожении 10 тысяч голов скота. В липовом документе стоит якобы подпись главы республики.

Владельцам скота необходимо своевременно сообщать о падеже сельхозживотных. Горячая линия Управления ветеринарии: 8(3012) 36-20-22.   

 

Теги
падеж скота истощение

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru