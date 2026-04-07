Происшествия 07.04.2026 в 15:35

«Оглох на одно ухо, сломал позвоночник»

В Новосибирске судят женщину-водителя, сбившую пешехода
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено Максимом
В Новосибирске суд рассматривает дело о ДТП, которое произошло 26 июля 2024 года на перекрестке улиц Гребенщикова и Тюленина. Тогда 38-летний Максим возвращался домой с работы, дождался зеленого сигнала светофора и шагнул на пешеходный переход. В этот момент мужчину сбила белая «Хендай Аванта».

- От удара я пролетел около 7 метров и потерял сознание, очнулся только к приезду скорой. Вокруг было много прохожих: они снимали все на телефон. И только один человек догадался позвонить в скорую. Реанимация приехала буквально через пару минут, меня увезли в медсанчасть №25. Сама женщина-водитель, которая была за рулем сбившей меня иномарки, вышла из автомобиля, но помощь не вызывала, - рассказал КП-Новосибирск Максим.

В больнице у пострадавшего обнаружили перелом костей черепа и гематомы, отвезли в городскую клиническую больницу №1.

- Из-за постоянной боли я несколько суток не спал, обезболивающие не помогали. Ногу я почти не чувствовал, половину лица парализовало из-за линейного перелома черепа в височной части. Сильно болела спина. Спасибо лечащему врачу – он направил на МРТ, обследование показало также компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе и контузию нерва спинного мозга, которая вызвала паралич ноги. После обследования я приобрел специальный корсет. Также у меня выявили разрыв мениска в левом колене, еще была повреждена барабанная перепонка в левом ухе, я частично оглох, - рассказал КП-Новосибирск Максим.

Месяц мужчина провел в больнице, еще полгода проходил в корсете. Все это время новосибирца поддерживали родные и друзья, коллеги и начальство.

А что женщина-водитель? Известно, что за рулем «Хендай» оказалась 38-летняя менеджер Аля (имя изменено). Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, но права у женщины-водителя не забрали. По словам Максима, за год сменились два следователя МВД. В итоге правоохранители установили, что водитель допустила несколько серьезных нарушений: выехала на красный свет, превысила скорость, управляла автомобилем без полиса ОСАГО.

- Водитель вину фактически не признала: заявила, что ехала на зеленый свет и ее ослепило солнце. За полтора года ни разу не позвонила, не навестила в больнице, не извинилась. Не заплатила ни копейки, зато продала «Хендай Аванта», на которой попала в аварию, - сообщил КП-Новосибирск Максим.

Потерпевший обратился к новосибирскому адвокату Дмитрию Смышляеву, он помог составить иск в суд. Следующее судебное заседание назначено на конец мая.

- Я до сих пор восстанавливаюсь: после аварии у меня третья степень тугоухости - левым ухом я почти ничего не слышу. Остались проблемы с коленом: нельзя бегать, кататься на велосипеде. И само колено болит постоянно. Огромное спасибо моей жене, которая была помощником во всем, когда я не мог даже наклониться из-за травмы, - рассказал КП-Новосибирск Максим. - На суде мы выяснили, что на автомобиле Али числятся десятки штрафов, в том числе за превышение скорости. Надеюсь, что суд надолго лишит ее водительских прав.

Все новости

В Бурятии запускают цифровой инструмент поддержки участников СВО и их семей
07.04.2026 в 15:53
В Улан-Удэ спящую в кафе парочку обокрали на 85 тысяч рублей
07.04.2026 в 15:37
«Оглох на одно ухо, сломал позвоночник»
07.04.2026 в 15:35
Коммунальщики Улан-Удэ убирают рекордное количество песка
07.04.2026 в 15:20
В Улан-Удэ пройдет форум производителей «Сделано в Бурятии»
07.04.2026 в 15:10
В Бурятии парень дважды стал вором для одного и того же человека
07.04.2026 в 14:49
11 медалей завоевали борцы из Бурятии на чемпионате ДФО
07.04.2026 в 14:17
Полицейский получил срок за удар по блогеру
07.04.2026 в 13:14
На Байкале в Бурятии закрыли еще пять ледовых переправ
07.04.2026 в 12:45
В Чите прикрыли онлайн-казино
07.04.2026 в 12:30
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
В одном из хозяйств в Бурятии скот погиб от истощения
Недавно очевидцы обнаружили место сожжения трупов
07.04.2026 в 09:38
Улан-удэнец обжёг кисть, пытаясь спасти горящую надворную постройку
Пожар случился в ДНТ «Труд»
07.04.2026 в 09:15
Житель Бурятии убил приезжего электрика
Трагедия случилась в селе Нижний Торей
06.04.2026 в 16:25
В пригороде Улан-Удэ иномарка влетела в поворачивавший грузовик
Водителя легковушки пришлось деблокировать из авто
06.04.2026 в 13:04
