Происшествия 07.04.2026 в 15:35
«Оглох на одно ухо, сломал позвоночник»
В Новосибирске судят женщину-водителя, сбившую пешехода
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске суд рассматривает дело о ДТП, которое произошло 26 июля 2024 года на перекрестке улиц Гребенщикова и Тюленина. Тогда 38-летний Максим возвращался домой с работы, дождался зеленого сигнала светофора и шагнул на пешеходный переход. В этот момент мужчину сбила белая «Хендай Аванта».
- От удара я пролетел около 7 метров и потерял сознание, очнулся только к приезду скорой. Вокруг было много прохожих: они снимали все на телефон. И только один человек догадался позвонить в скорую. Реанимация приехала буквально через пару минут, меня увезли в медсанчасть №25. Сама женщина-водитель, которая была за рулем сбившей меня иномарки, вышла из автомобиля, но помощь не вызывала, - рассказал КП-Новосибирск Максим.
В больнице у пострадавшего обнаружили перелом костей черепа и гематомы, отвезли в городскую клиническую больницу №1.
- Из-за постоянной боли я несколько суток не спал, обезболивающие не помогали. Ногу я почти не чувствовал, половину лица парализовало из-за линейного перелома черепа в височной части. Сильно болела спина. Спасибо лечащему врачу – он направил на МРТ, обследование показало также компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе и контузию нерва спинного мозга, которая вызвала паралич ноги. После обследования я приобрел специальный корсет. Также у меня выявили разрыв мениска в левом колене, еще была повреждена барабанная перепонка в левом ухе, я частично оглох, - рассказал КП-Новосибирск Максим.
Месяц мужчина провел в больнице, еще полгода проходил в корсете. Все это время новосибирца поддерживали родные и друзья, коллеги и начальство.
А что женщина-водитель? Известно, что за рулем «Хендай» оказалась 38-летняя менеджер Аля (имя изменено). Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, но права у женщины-водителя не забрали. По словам Максима, за год сменились два следователя МВД. В итоге правоохранители установили, что водитель допустила несколько серьезных нарушений: выехала на красный свет, превысила скорость, управляла автомобилем без полиса ОСАГО.
- Водитель вину фактически не признала: заявила, что ехала на зеленый свет и ее ослепило солнце. За полтора года ни разу не позвонила, не навестила в больнице, не извинилась. Не заплатила ни копейки, зато продала «Хендай Аванта», на которой попала в аварию, - сообщил КП-Новосибирск Максим.
Потерпевший обратился к новосибирскому адвокату Дмитрию Смышляеву, он помог составить иск в суд. Следующее судебное заседание назначено на конец мая.
- Я до сих пор восстанавливаюсь: после аварии у меня третья степень тугоухости - левым ухом я почти ничего не слышу. Остались проблемы с коленом: нельзя бегать, кататься на велосипеде. И само колено болит постоянно. Огромное спасибо моей жене, которая была помощником во всем, когда я не мог даже наклониться из-за травмы, - рассказал КП-Новосибирск Максим. - На суде мы выяснили, что на автомобиле Али числятся десятки штрафов, в том числе за превышение скорости. Надеюсь, что суд надолго лишит ее водительских прав.
