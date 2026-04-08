В селе в Бурятии загорелся грузовик

Накануне пожарные Бурятии потушили два вспыхнувших автомобиля. Первое возгорание случилось вечером в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки загорелся багажник легковушки.

На тушение привлекались пять огнеборцев МЧС России и автоцистерна. Пожар ликвидировали на площади 1 «квадрата».

А в селе Улюн Баргузинского района горел грузовик. Машину потушили местные жители на 20 «квадратах».

«Предварительно, автомобиль загорелся из-за неисправности систем и механизмов узлов транспортного средства», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.