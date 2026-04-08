Происшествия 08.04.2026 в 09:30

В селе в Бурятии загорелся грузовик

Машину потушили местные жители
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Накануне пожарные Бурятии потушили два вспыхнувших автомобиля. Первое возгорание случилось вечером в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки загорелся багажник легковушки.

На тушение привлекались пять огнеборцев МЧС России и автоцистерна. Пожар ликвидировали на площади 1 «квадрата».

А в селе Улюн Баргузинского района горел грузовик. Машину потушили местные жители на 20 «квадратах».

«Предварительно, автомобиль загорелся из-за неисправности систем и механизмов узлов транспортного средства», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

Теги
пожар МЧС

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru