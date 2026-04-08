В моногороде Бурятии расколотили теплые остановки

В моногороде Бурятии, Гусиноозерске, снова закрыли теплые остановки по улице Ленина из-за вандалов. Хулиганы расколотили стекла, разбросали мусор, а также распивали в помещении спиртное.

Ожидать автобус пока придется возле расположенных рядом скамеек.

«Земляки, зачем портить то, что делается для нашего удобства. Уважайте место, где вы живете», - прокомментировали в администрации города.

Ранее «Номер один» сообщал, что крытые павильоны не работали из-за малолетних хулиганов, которые снесли дверь.