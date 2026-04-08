Происшествия 08.04.2026 в 10:55

В Улан-Удэ пьяный гость зарезал хозяина дома

Трагедия случилась 28 марта
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ произошло бытовое убийство в доме по улице Степная протока. Там обнаружили тело мужчины. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась 28 марта. С утра обвиняемый распивал спиртное со знакомой в доме у ее родственников. Через некоторое время он поссорился с хозяином жилища и несколько раз ударил кухонным ножом в грудь и шею последнего. Пострадавший от полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Фигурант тут же сбежал и попытался скрыться, но его задержали полицейские возле мастерской по ремонту лодок, где он подрабатывал. На допросе тот признал вину и дал следователю СК подробные показания об обстоятельствах расправы.  

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - СУ СКР по Бурятии.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
