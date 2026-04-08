В Улан-Удэ пьяный гость зарезал хозяина дома

В Улан-Удэ произошло бытовое убийство в доме по улице Степная протока. Там обнаружили тело мужчины. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась 28 марта. С утра обвиняемый распивал спиртное со знакомой в доме у ее родственников. Через некоторое время он поссорился с хозяином жилища и несколько раз ударил кухонным ножом в грудь и шею последнего. Пострадавший от полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Фигурант тут же сбежал и попытался скрыться, но его задержали полицейские возле мастерской по ремонту лодок, где он подрабатывал. На допросе тот признал вину и дал следователю СК подробные показания об обстоятельствах расправы.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - СУ СКР по Бурятии.