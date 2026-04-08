Происшествия 08.04.2026 в 16:03

«Дочь кричала от боли, дети в ужасе убегали»

Под Новосибирском алабай напал на двух школьниц
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено родителями потерпевших
ЧП случилось 5 апреля в микрорайоне «Зеленая горка» в городе Искитим Новосибирской области. Днем четвероклассница Ангелина (имя изменено) пошла в магазин за продуктами, когда на нее напала большой белый алабай.

- Моя дочка шла спокойно, никого не трогала. Собака с лаем выскочила на нее из переулка. На дочке был пуховик и кофта, пес порвал одежду, вцепился в правую руку возле локтя и сильно прокусил. Проезжавший мимо водитель услышал лай и крики ребенка, остановился и стал отгонять пса, - рассказала КП-Новосибирск Марина, мама пострадавшей.

Девочка жила неподалеку, поэтому старший брат тоже услышал крики и прибежал к ней. Школьница лежала в снегу, сжавшись от страха. Собаку отогнали, и школьница смогла встать.

- Старший сын взял дочку на руки и принес домой, мы вместе поехали в больницу. Там дочке зафиксировали укушенные раны в верхней трети плеча, обработали их и наложили повязку. Нам прописали ежедневные перевязки и обработку ран, курс уколов, назначили антибиотики, - рассказала КП-Новосибирск Марина, мама девочки.

По словам матери, после ЧП из соседнего дома выбежала женщина и стала защищать собаку.

- Соседка выбежала и наглаживала эту собаку, вызвала полицию, обвинила мужчин, которые пытались отогнать животное от моей дочки и написала заявление об издевательствах над животным. Ангелина теперь не может спокойно спать, очень боится собак. Раньше такого не было, у нас две маленькие собаки и Ангелина играла с ними, – рассказала мама пострадавшей. – Огромное спасибо мужчинам, которые защитили мою дочку от агрессивного животного! Надеюсь, что полиция поможет найти хозяина пса и наказать!

История попала в местный паблик, несколько жителей написали, что этот же алабай покусал еще двух детей. Мама 14-летней школьница Людмила рассказала, что ее дочь пострадала в этот же день.

- Это было позже вечером, около 20:00. Пятеро детей гуляли с дочкой в парке Коротеева, играли в мяч. Собака ходила рядом, давала себя погладить. Внезапно дочь наклонилась за мячиком, и пес набросился на нее, вцепился в правую руку. Затем два раза прокусил ногу, дочь кричала, остальные дети в ужасе убежали, - рассказала Людмила.

Друзья повели пострадавшую восьмиклассницу в ближайший травмпункт, по дороге она позвонила маме, Людмила примчалась в больницу. Там поставили диагноз – прокушенные раны левой руки. Женщина опубликовала пост в соцсетях, белого алабая узнали многие. Оказалось, пса часто видели на самовыгуле в парке, возле местных школ. По словам местных жителей, этот пес живет во дворе у хозяина, но в тот день сорвался с цепи.

В полиции сообщили, что проводят проверку:

- Выявленная в СМИ публикация зарегистрирована в отделе полиции. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

