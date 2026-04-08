В Улан-Удэ 11-летний мальчик застрял в окне на третьем этаже

В Улан-Удэ сегодня 11-летний мальчик во время игры просунул руку в решетку окна и застрял. Все произошло на третьем этаже дома по улице Ключевская, 11. Ребенок сам обратился в службу спасения – по номеру 112.

На место выезжала дежурная смена городской поисково‑спасательной службы. Прибывшие сотрудники с помощью аварийно‑спасательного инструмента аккуратно разжали решетку, освободив руку подростка.

«В медицинской помощи мальчик не нуждался», - отметили в комитете по ГО, ЧС и ОБ администрации Улан-Удэ.

Ранее «Номер один» сообщал, как спасатели вызволяли 7-летнего ребенка, нога которого застряла в горячей батарее.