Происшествия 08.04.2026 в 17:18

Житель Бурятии задушил собутыльника воротом кофты

Следователям он заявил, что мужчина перепил и скончался из-за проблем с сердцем
Текст: Карина Перова
В селе Нестерово Прибайкальского района Бурятии в одном из домов 22 марта произошло бытовое убийство. По данному факту завели уголовное дело.

В гости к обвиняемому днем пришел знакомый пожилой односельчанин. Мужчины стали выпивать. Вечером они поссорились. В какой-то момент хозяин дома повалил собутыльника на пол, после чего задушил воротом кофты. Через несколько часов он позвонил фельдшеру.

Прибывшим участникам следственно-оперативной группы фигурант заявил, что перед смертью гость жаловался на сердечные боли. И якобы тот скончался в результате заболевания на фоне употребления спиртного. Видимых телесных повреждений на трупе не было.

Однако судебно-медицинское исследование установило криминальный характер смерти потерпевшего. На допросе, проведенном следователем СК, с учетом выводов экспертов, злоумышленник признал вину и дал подробные показания.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

